Un enfrentamiento callejero en Federacion dejó un herido de arma blanca y varios demorados

Un violento enfrentamiento ocurrido durante la madrugada terminó con un hombre herido de arma blanca y personas demoradas en Federación.

El episodio se registró alrededor de las 5.30 en inmediaciones de Coronel Salas y Las Rosas, en barrios de Cafesg, donde varios sujetos se enfrentaron por motivos que no fueron precisados.

Según informó Radio City Federación, uno de los involucrados sufrió heridas cortantes en las piernas y en el rostro. De acuerdo a la información conocida, las lesiones fueron leves y no revistieron gravedad, por lo que recibió el alta a los pocos minutos.

En tanto, vecinos de la zona relataron que el o los presuntos autores del ataque fueron demorados tras el hecho.