Un entrerriano en semifinales y Dal Bianco avanza en el AJPP de Concordia

Más de 300 personas colmaron el estadio en una noche vibrante que se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada del domingo 1° de marzo, confirmando el gran momento que atraviesa el pádel profesional en la ciudad.

Entre los cuatro mejores aparece el entrerriano Maximiliano Maldonado, quien junto al bonaerense Luciano Puppo logró avanzar a semifinales y mantiene la ilusión provincial en la recta final del torneo.

También sellaron su pase Franco Dal Bianco, de Quilmes, en dupla con el cordobés Leonardo Yob, consolidándose como una de las parejas candidatas al título.

El cuadro se completa con el rionegrino Lihuel Angelini, acompañado por Ramiro Funes, representante de la Ciudad de Buenos Aires, y con la pareja integrada por el chaqueño Santiago Frugoni y el riojano Naim Díaz, integrante de la Selección Argentina Sub 18 en el último Mundial de Pádel.

Las semifinales comenzarán a las 14:30 horas, mientras que la gran final está prevista para las 19:30, en una jornada que definirá al campeón ante un marco que promete volver a ser multitudinario.

Por Mariano Bradanini