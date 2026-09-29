Un Escuela de Concordia realizará una jornada sobre turismo, naturaleza y gestión local

La Escuela Gerardo Yoya de Concordia será sede de las Jornadas de Turismo y Naturaleza “Del Sendero a la Gestión Local”, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, intercambio y reflexión sobre el turismo, el territorio, la identidad, el patrimonio y la conservación.

Las jornadas se realizarán el viernes 2 de octubre de 2026, de 13:30 a 19:00, en el gimnasio de la institución, ubicado en Bolivia 1314, y estarán abiertas a estudiantes, docentes, equipos directivos, integrantes de la comunidad educativa y público interesado en la temática.

La iniciativa apunta además a fortalecer el vínculo entre la escuela y los distintos actores relacionados con la actividad turística de Concordia y la región, acercando a los estudiantes a experiencias concretas vinculadas con su formación.

Segun lo anticipado a 7Paginas, durante la jornada se desarrollarán distintas instancias de exposición e intercambio, organizadas en bloques temáticos que abordarán cuestiones relacionadas con territorio, identidad y conservación; Estado, academia y futuro; y experiencias y gestión turística local.

La propuesta contará con la participación de referentes del sector público, académico y privado, además de profesionales, prestadores y otros actores vinculados al turismo, quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y distintas perspectivas sobre el desarrollo de la actividad.

Desde la institución destacaron que el objetivo es que los estudiantes puedan conocer de primera mano las experiencias y desafíos que atraviesa el sector turístico, generando al mismo tiempo un espacio para debatir sobre el presente y el futuro de la actividad en Concordia y la región.

Las jornadas forman parte de las distintas propuestas impulsadas por la Escuela Gerardo Yoya para visibilizar y fortalecer su orientación en Turismo.

En ese marco, se busca promover una mirada integral sobre los recursos naturales, culturales y turísticos de la región, destacando la importancia de su conocimiento, valoración y conservación.

La actividad también pretende reforzar la relación entre turismo, educación, territorio e identidad, acercando a la comunidad educativa a quienes trabajan cotidianamente en el desarrollo turístico local.

Desde la institución invitaron a participar de esta jornada que permitirá compartir experiencias y conocimientos, además de generar nuevos vínculos entre la comunidad educativa y los sectores relacionados con el turismo.