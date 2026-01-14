Un estudio del Conicet revela qué departamentos de Entre Ríos concentran más tierras en manos extranjeras

El estudio, presentado a través de un mapa interactivo, estima que casi el 5% del territorio nacional, es decir más de 13 millones de hectáreas, pertenece a firmas o Estados extranjeros, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe. El informe además advierte que, al analizar la situación por departamentos, 36 distritos del país superan el límite legal del 15% establecido por la Ley de Tierras Rurales. Ninguno de ellos se encuentra en Entre Ríos, aunque sí aparecen casos por encima del tope en zonas estratégicas del río Paraná, en la provincia de Santa Fe.

A nivel nacional, el ranking de tenencia extranjera es encabezado por Estados Unidos, con unas 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.

El mapa de la extranjerización en Entre Ríos

De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, Entre Ríos presenta un 3% de su territorio rural en manos extranjeras, por debajo del promedio nacional, aunque con marcadas diferencias entre sus 17 departamentos.

El departamento que lidera el ranking provincial es La Paz, donde 56.636,41 hectáreas sobre un total de 646.511,23 pertenecen a titulares extranjeros, lo que representa el 8,76% del territorio rural. Muy cerca se ubica Gualeguay, con 57.043,59 hectáreas extranjerizadas sobre 665.333,64, equivalente al 8,57%.

En tercer lugar aparece Concordia, con 17.864,55 hectáreas en manos extranjeras sobre 314.644,69, lo que representa el 5,68%, aún por encima del promedio provincial.

Más abajo se encuentra Federal, con un 3,78% de extranjerización (19.619,59 hectáreas sobre 519.447,49), seguido por Villaguay y Gualeguaychú, ambos con valores similares del 3,04%.

Departamentos por debajo del promedio

Con porcentajes inferiores al promedio provincial aparecen Feliciano (2,21%), Victoria (2,08%), Tala (1,64%), Nogoyá (1,52%) e Islas (1,29%). En un escalón aún menor se ubican Colón (1,14%), Federación (0,97%), Paraná (0,96%) y Uruguay (0,94%).

Los registros más bajos se observan en Diamante, con apenas 0,33% de tierras extranjerizadas, y en San Salvador, donde la incidencia es prácticamente nula: 4,79 hectáreas sobre más de 130 mil, lo que representa apenas el 0,004% del total rural.

El informe vuelve a instalar el debate sobre el uso, control y destino de la tierra en Argentina, y en particular en Entre Ríos, donde si bien no se superan los límites legales, existen departamentos con una presencia extranjera significativa que abre interrogantes sobre el modelo productivo y la soberanía territorial.