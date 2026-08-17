Un estudio revela amplio rechazo a los dichos del canciller Quirno y fuerte respaldo al proteccionismo

Un reciente estudio de opinión pública de alcance nacional, elaborado por la consultora dirigida por Gustavo Córdoba y Ana Paola Zuban, reflejó posturas contundentes de la sociedad argentina respecto a la soberanía, la gestión de los recursos naturales y la política exterior. El relevamiento, realizado entre el 8 y el 10 de agosto sobre una muestra de 1.200 casos, analizó la percepción ciudadana frente a las declaraciones del canciller Quirno, quien había calificado al concepto de soberanía nacional como «anticuado».

Ante esa premisa, un 66,7% de los encuestados manifestó estar «muy en desacuerdo» y un 7,6% «algo en desacuerdo», totalizando más del 74% de rechazo a la idea de considerar caduca la soberanía. En contraposición, solo un 5,9% se mostró «muy de acuerdo» y un 12,9% «algo de acuerdo».

Rumbo económico e inserción internacional

El informe evaluó las preferencias ciudadanas sobre cómo debe posicionarse el país ante el mercado global y la explotación de sus recursos:

Apertura con resguardo: El 60,5% de los participantes se identificó con la idea de «abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos».

Reserva exclusiva: Un 24,5% sostuvo que el país debe reservar exclusivamente para sí la explotación de todos sus recursos.

Apertura irrestricta: Únicamente el 14,2% priorizó la consigna de «abrir la economía al mundo, sin restricciones».

Recursos estratégicos, industria y política exterior

En la medición de enunciados específicos, las posturas de resguardo nacional registraron consensos superiores al 70%:

Litio, tierras y agua: El 81,8% estuvo de acuerdo con que los recursos naturales estratégicos deben quedar mayoritariamente en manos de argentinos.

Industria nacional: Un 74,1% coincidió en que resulta prioritario proteger la producción y la industria nacional.

Autonomía internacional: El 77,9% respaldó la premisa de que la Argentina debe tomar decisiones de política exterior en función de su propio interés, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras.

Proyección hacia las próximas presidenciales

El estudio también indagó sobre la influencia de estos ejes en las decisiones electorales futuras. Pensando en los próximos comicios presidenciales, un 65,3% de los encuestados afirmó que consideraría priorizar su voto hacia una propuesta de corte nacionalista o soberanista en materia de recursos, tierras y relaciones internacionales, frente a un 24,3% que respondió negativamente y un 10,4% que se mantuvo indeciso.

Ficha técnica del estudio

Población objeto de estudio: General mayor de 16 años en la República Argentina.

Muestra: 1.200 casos (100% online).

Trabajo de campo: Del 8 al 10 de agosto de 2026.

Error muestral: +/- 2,83% (Nivel de confianza: 95%).

Dirección: Mgtr. Gustavo Córdoba y Mgtr. Ana Paola Zuban.