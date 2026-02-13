Un federaense rumbo al Sudamericano: Sebastián Majluf integra la Selección Argentina de Newcom

Según supo 7Paginas, antes de esa cita internacional, el combinado nacional afrontará un torneo preparatorio que se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo en Villa Regina. Allí, el seleccionado argentino +50 se medirá ante los combinados +40 de Río Negro, Neuquén y Chubut, en una competencia que servirá para afinar detalles y fortalecer el trabajo colectivo.

La convocatoria fue realizada por las entrenadoras Ivana Gorosito y Lorena Cuevas, responsables técnicas de la Selección Argentina bajo la órbita de la Federacion del Voleibol Argentino. El plantel estará compuesto por 14 jugadores de distintos puntos del país, entre los que se destacan dos representantes entrerrianos: Alfredo “Fredy” Arias, oriundo de Diamante, y Sebastián Majluf, de Federación.

El resto del equipo se completa con cinco jugadores de Santa Cruz, dos de Buenos Aires y uno por cada una de las provincias de Chubut, Río Negro, San Luis y Córdoba, reflejando el carácter federal del seleccionado.

Pionero del Newcom en Federación

Majluf es considerado uno de los impulsores del Newcom en esta ciudad. Desde el Club Estudiantes de Federación trabajó en la formación de equipos y en el crecimiento de la disciplina, convirtiéndose en referente local.

Su trayectoria incluye logros destacados a nivel internacional: fue campeón sudamericano con el equipo Kanguritos +40 como entrenador en 2011, y volvió a consagrarse en 2018 como jugador con Los Kanguros +50, ambos representando al Club Estudiantes.

Ahora, el federaense tendrá la oportunidad de debutar oficialmente con la camiseta argentina en un proceso que apunta al gran desafío continental de abril. Para Federación y para el deporte entrerriano, la presencia de Majluf en la Selección Nacional representa un nuevo motivo de orgullo y un reconocimiento al trabajo sostenido en el desarrollo del Newcom en la región.