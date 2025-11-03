Un festejo familiar en un pueblo entrerriano terminó en tragedia: el agasajado murió y el agresor está internado

De la fiesta al horror

La familia Scherer, reconocida en la zona, había organizado un encuentro familiar para celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes y la jubilación de otro. Todo transcurría con normalidad hasta que Hernán Morales, de 29 años, comenzó a generar disturbios entre los presentes. Ante la situación, el dueño de casa le pidió que se retirara.

Sin embargo, Morales regresó minutos después armado con una escopeta, desde la cual efectuó varios disparos hacia los asistentes. Uno de los proyectiles impactó en Raúl Scherer, de 63 años, quien fue trasladado de urgencia por su hijo al hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde lamentablemente falleció a causa de un shock hemorrágico y falla renal provocada por una herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha.

El agresor terminó hospitalizado y bajo custodia

Tras los disparos, los asistentes a la fiesta reaccionaron contra el agresor, golpeándolo y causándole diversas heridas. Morales fue posteriormente trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanece internado bajo custodia policial.

Al intervenir en el lugar, personal de la Comisaría Larroque secuestró dos armas de fuego: una escopeta calibre 12/70 y una carabina calibre .22, que habrían sido utilizadas en el ataque.

La investigación

La causa quedó a cargo de la fiscal Emilce Rivollier, quien ordenó diversas pericias para establecer con precisión las circunstancias del hecho y el grado de participación del agresor. También se investiga si Morales estaría vinculado a otro hecho delictivo ocurrido recientemente en Gualeguaychú.

Según fuentes policiales, el joven vivía con sus padres en la zona tras haber regresado hace poco tiempo de Buenos Aires. La tragedia sacudió a toda la comunidad de Dos Hermanas, donde la familia Scherer es muy conocida.

Lo que debía ser una jornada de alegría se transformó en una noche de terror y dolor. El pueblo aún no sale de la conmoción por el crimen que truncó una celebración familiar y dejó a un hombre sin vida.

Con información de radio Máxima