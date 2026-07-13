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Lunes 13 de julio de 2026
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Un fuerte choque entre una camioneta y un automóvil dejó un hombre lesionado en Concordia

La semana comenzó con un nuevo siniestro vial en Concordia. El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de calles Laprida y Saavedra, donde colisionaron una camioneta y un automóvil, dejando como saldo una persona lesionada.
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Redacción 7Paginas

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Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados al lugar tras el aviso del accidente y, al arribar, constataron que el siniestro involucró a un automóvil Honda CR-V y una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el Honda CR-V era conducido por un joven de 28 años que circulaba por calle Laprida en sentido sur-norte, mientras que la Toyota Hilux, al mando de un hombre de 35 años, transitaba por calle Saavedra en dirección este-oeste.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 29 años que viajaba como acompañante en el automóvil resultó con lesiones y decidió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial para recibir atención médica.

 