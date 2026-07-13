Un fuerte choque entre una camioneta y un automóvil dejó un hombre lesionado en Concordia

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados al lugar tras el aviso del accidente y, al arribar, constataron que el siniestro involucró a un automóvil Honda CR-V y una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el Honda CR-V era conducido por un joven de 28 años que circulaba por calle Laprida en sentido sur-norte, mientras que la Toyota Hilux, al mando de un hombre de 35 años, transitaba por calle Saavedra en dirección este-oeste.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 29 años que viajaba como acompañante en el automóvil resultó con lesiones y decidió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial para recibir atención médica.