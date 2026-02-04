Un hecho de inseguridad sacude a Federación: personas armadas ingresaron a una vivienda: hay detenidos

El episodio ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, cuando los individuos irrumpieron en el domicilio, generando momentos de extrema tensión para los ocupantes de la vivienda. La situación fue advertida rápidamente por los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía, lo que permitió desplegar un operativo inmediato en la zona.

El procedimiento se vio reforzado por una particularidad del barrio Las Casuarinas, donde residen efectivos de la Policía y de fuerzas federales como Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Varios de ellos, que se encontraban descansando en sus domicilios, se pusieron a disposición para colaborar en el esclarecimiento del hecho y en la contención de la situación.

Tras la aprehensión de los sospechosos, se vivieron momentos de alta tensión debido al enojo de algunos vecinos, que intentaron agredir a los detenidos. La intervención del personal policial fue clave para evitar intentos de linchamiento y que el episodio pasara a mayores.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades penales y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Con informacion de FM Omega