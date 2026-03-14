Un hombre de Chajari estaba acostado sobre las vías y el maquinista logró frenar el tren a centímetros

El episodio se registró minutos antes de las 16 en la intersección de las vías férreas con la avenida 1° de Mayo, donde una formación del Ferrocarril General Urquiza se desplazaba normalmente por el sector.

Según se informó, el maquinista —un hombre de 37 años domiciliado en Monte Caseros— logró divisar a la distancia a una persona que estaba recostada sobre los durmientes de la vía.

De inmediato accionó el sistema de frenos, logrando detener la formación a escasos centímetros del cuerpo de un hombre de 50 años domiciliado en Chajarí.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre se encontraba en estado de ebriedad y habría caído sobre las vías, quedando acostado en el lugar sin advertir la proximidad del tren.

Tras el hecho se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Santa Rosa, cuyos profesionales trasladaron al hombre al centro de salud para su atención. Afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del sector, aunque finalmente todo terminó en un verdadero milagro gracias a la rápida reacción del maquinista.

Fuente: TalCualChajarí