Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores

Un juicio por jurados a puertas cerradas

Segun se informó a 7Paginas, el caso se tramitó bajo el legajo “G.P.D. s/Abuso sexual con acceso carnal”, cuyo debate se desarrolló a comienzos de agosto en el Salón de la Democracia del Centro Cívico de Federación. El proceso se extendió durante tres jornadas y se llevó a cabo a puertas cerradas, en resguardo de la privacidad de las víctimas, al tratarse de delitos contra la integridad sexual.

El 1 de agosto, el jurado popular declaró culpable al imputado, lo que abrió paso a la audiencia de cesura celebrada el 11 de agosto en los Tribunales de Concordia.

Las posturas en la audiencia de cesura

Durante esa instancia, la fiscal Luciana Musulotis solicitó una pena de 26 años de prisión, pedido al que adhirieron tanto el representante del Ministerio Pupilar, José María Giorgio, como la abogada querellante, Celeste Lorenz.

En tanto, la defensa del acusado, a cargo del defensor oficial Joaquín Garaycoechea, pidió que se impusiera una condena de 8 años. Finalmente, el juez Lafourcade resolvió fijar la pena en 16 años de cárcel.

Cumplimiento de la condena

El condenado permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia, donde ya cumple prisión preventiva, hasta que la sentencia quede firme.

Un fallo en el marco del sistema de jurados

Este juicio constituye el número 134 por jurados en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal, que busca fortalecer la participación ciudadana en la administración de justicia y garantizar procesos más transparentes.