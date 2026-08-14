Un hombre fue atacado a balazos y está en terapia intensiva: en la casa tenía casi dos kilos de cocaína

Un hombre de 45 años permanece internado en terapia intensiva en Concepción del Uruguay luego de recibir un disparo en su vivienda. La investigación por el ataque tuvo un giro cuando la Policía allanó el domicilio y encontró casi dos kilos de cocaína, marihuana y más de 1.000 dosis de droga fraccionadas para su presunta comercialización. El episodio comenzó alrededor de las 20.15 de este jueves en una vivienda ubicada en calle Fray Mocho al 700.

Personal policial llegó al lugar luego de recibir una alerta por un hombre herido de arma de fuego. Al arribar, los efectivos encontraron al hombre tendido en el ingreso de la vivienda, con serias dificultades para moverse. Según relató, había sido atacado a disparos por desconocidos que circulaban en motos.

De acuerdo con la información policial, pese a encontrarse herido, el hombre cerró la puerta e impidió el ingreso de los efectivos a la propiedad.

Personal de emergencias lo asistió y posteriormente lo trasladó al Hospital Justo José de Urquiza. Allí se constató que presentaba una herida de arma de fuego con perforación en la zona lumbar. Debido a la gravedad del cuadro, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

A partir de lo ocurrido y ante la negativa del hombre a permitir el ingreso de los policías, la fiscal de turno María Becker solicitó una orden de allanamiento para la vivienda, medida que fue autorizada por la jueza de Garantías Alejandrina Herrero.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22.15, con participación de personal de Policía Científica. Durante la requisa de la propiedad, los investigadores encontraron casi dos kilos de cocaína (1.846 gramos), entre los que había 1.185 dosis que ya se encontraban fraccionadas, según la información oficial.

Además, fueron secuestrados 410 gramos de marihuana, cartuchería, dinero en efectivo, balanzas de precisión y recortes de nylon, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa, por un lado, para determinar quiénes atacaron al hombre y establecer las circunstancias y el motivo de la balacera. En paralelo, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes a partir de la droga encontrada dentro de la vivienda.

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