Un incendio puso en evidencia que los vecinos de Ayuí están desprotegidos

El incendio que se registró durante la madrugada del domingo en la playa de estacionamiento de camiones de Colonia Ayuí no solo generó preocupación por las llamas que afectaron a dos vehículos, sino que volvió a poner en evidencia una situación que preocupa cada vez más a los vecinos: la localidad se encuentra actualmente sin un cuerpo de bomberos operativo para responder ante una emergencia.

Tal como informó 7Páginas, el fuego comenzó en un camión que transportaba carbón y rápidamente alcanzó el acoplado de otro camión que se encontraba estacionado en el lugar.

Ante la falta de un cuartel activo en la localidad, primero llegó al lugar un camión cisterna de la Municipalidad de Colonia Ayuí y posteriormente debieron trasladarse Bomberos Zapadores de la Policía de Concordia para combatir el incendio.

Y allí quedó expuesta la principal preocupación de los vecinos: ante un incendio de mayor magnitud, la comunidad depende de que una dotación recorra aproximadamente 20 kilómetros desde Concordia para poder intervenir.

Una respuesta que puede llegar tarde

La utilización de un camión cisterna municipal puede constituir una primera asistencia, pero no reemplaza la intervención de personal especializado y equipado para combatir incendios.

El problema se vuelve todavía más preocupante si se tiene en cuenta que Colonia Ayuí no es una zona aislada ni exclusivamente rural. En sus alrededores existen forestaciones, empaques de frutas, numerosas viviendas, un barrio privado y distintos sectores residenciales, además de su cercanía con el lago de Salto Grande.

Un incendio en una vivienda, una forestación o cualquiera de estos establecimientos podría requerir una respuesta inmediata. En esos casos, el tiempo que demanda el traslado desde Concordia puede resultar determinante.

Ayuí tuvo bomberos, pero el cuartel dejó de funcionar

Según pudo saber 7Páginas, Colonia Ayuí contó en el pasado con un cuerpo de Bomberos Voluntarios, pero el cuartel dejó de funcionar debido a la falta de apoyo necesario para sostener su actividad.

Actualmente, un grupo de vecinos intenta recuperar ese servicio. Se trata, principalmente, de personas que cuentan con capacitación para desempeñarse como bomberos y que trabajan para volver a poner en funcionamiento el cuartel.

Sin embargo, quienes llevan adelante esta iniciativa aseguran que no cuentan con el acompañamiento del municipio, lo que dificulta avanzar en la recuperación de una estructura que consideran fundamental para la seguridad de toda la comunidad.

El incendio que volvió a encender la alarma

El siniestro del domingo pudo ser controlado gracias a la intervención de los bomberos que llegaron desde Concordia, pero dejó una pregunta instalada entre los vecinos: ¿qué ocurriría si el próximo incendio se produce en una vivienda y las llamas avanzan rápidamente mientras se espera la llegada de una dotación desde 20 kilómetros de distancia?

Para los habitantes de Colonia Ayuí, el episodio volvió a demostrar que no se trata solamente de contar con un cuartel, sino de tener una respuesta inmediata ante una emergencia.

Por eso, mientras un grupo de vecinos intenta reactivar el cuerpo de Bomberos Voluntarios, crece el reclamo para que la localidad vuelva a contar con una estructura propia que permita actuar rápidamente frente a incendios y otras situaciones de riesgo.

El incendio de los camiones terminó siendo, así, mucho más que un siniestro: fue una nueva señal de alerta sobre la situación de desprotección que atraviesan los vecinos de Colonia Ayuí.

Redaccion de 7Paginas