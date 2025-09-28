Un jefe de guardia de la Policía de Concordia fue detenido por un grave hecho de violencia de género

De acuerdo a los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas, el funcionario policial, que cumplía funciones como jefe de turno en la Jefatura Departamental, dejó su puesto para trasladarse hasta el domicilio de la mujer, a quien presuntamente le provocó lesiones con un objeto en sus partes íntimas.

Siempre en base a información no oficial, se supo que la Fiscalía en turno tomó intervención inmediata en el caso, junto con personal de la Comisaría Cuarta, lo que derivó en la detención del oficial. El acusado permanece alojado en la alcaidía, mientras avanza la investigación.

En el lugar del hecho, la Policía Científica secuestró sábanas con manchas de sangre, elementos que serán peritados para aportar pruebas a la causa.

(Noticia en desarrollo)