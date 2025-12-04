7PAGINAS

Jueves 4 de diciembre de 2025
Un joven de Federación se disparó accidentalmente con un arma y luego fue detenido por tenencia ilegal

Un joven de 19 años resultó herido de arma de fuego de manera accidental este miércoles 3 de diciembre por la tarde en la ciudad de Federación, en un hecho ocurrido en el barrio San Carlos. Tras recibir atención médica, el mismo fue detenido horas más tarde por disposición de la Fiscalía, acusado de tenencia ilegal de arma de fuego.
Redacción 7Paginas

Según el parte policial proporcionado a 7Paginas, el hecho se registró alrededor de las 16:40 horas, sobre calle Mary Centurión, cuando personal policial intervino ante un llamado por una persona herida por un disparo. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven se encontraba manipulando un revólver calibre .22, el cual se disparó accidentalmente e impactó en su brazo derecho.

El herido fue trasladado de inmediato al hospital local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

Por disposición del fiscal interviniente, se procedió al secuestro del arma, un revólver marca Tango, calibre 22, el cual presentaba numeración suprimida, además de una vaina servida, interviniendo en el lugar personal de Policía Científica para las pericias correspondientes.

Más tarde, siendo aproximadamente las 18:40 horas, y por orden expresa de la Fiscalía, se efectuó la aprehensión del joven, quien quedó detenido por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, siendo trasladado y alojado en la Jefatura Departamental de Federación, donde permanece a disposición de la Justicia.