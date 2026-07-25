Un joven federaense representó a la ciudad en una formación orquestal de alcance nacional

La propuesta, organizada por el Departamento de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador, se extendió durante cuatro jornadas de intensa actividad artística y académica, convocando a más de 100 instrumentistas provenientes de 13 provincias argentinas, además de músicos de diversas localidades de Entre Ríos.

Durante el encuentro, los participantes formaron parte de un programa de perfeccionamiento que incluyó clases especializadas, ensayos parciales, prácticas orquestales y un concierto de cierre, bajo la guía de un destacado cuerpo docente integrado por músicos de reconocida trayectoria pertenecientes a prestigiosos organismos sinfónicos nacionales e internacionales.

Desde la Orquesta Federaense de Cuerdas destacaron a 7Paginas, que la participación de Jorge Céspedes representó una valiosa oportunidad para continuar su formación como violinista, además de convertirse en un importante reconocimiento para la institución y para la ciudad de Federación.

La experiencia permitió fortalecer conocimientos técnicos, promover el trabajo colectivo e incentivar el intercambio de experiencias entre jóvenes músicos y docentes de todo el país, consolidándose como un espacio de crecimiento artístico y profesional.

«Desde la Orquesta Federaense de Cuerdas celebramos su participación y lo felicitamos por representar a nuestra ciudad en una propuesta educativa y artística de alcance nacional», expresaron desde la institución, al tiempo que remarcaron el compromiso de seguir impulsando la formación musical de jóvenes talentos y generar oportunidades de capacitación de excelencia.