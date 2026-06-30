Un joven formado en la zona rural de Chajarí fue convocado a la Selección Argentina Sub-15

Una gran noticia llena de orgullo al deporte entrerriano y, especialmente, a la comunidad de la colonia La Florida, en la zona rural cercana a Chajarí. Matías Cardozo, futbolista formado en las divisiones inferiores del Club Social y Deportivo La Florida, fue convocado para integrar la Selección Argentina Sub-15.

La novedad fue celebrada por toda la institución, que compartió un emotivo mensaje destacando el crecimiento deportivo del joven y el camino recorrido desde sus primeros pasos en el fútbol.

«Matías dio sus primeros pasos futbolísticos en las inferiores de nuestro querido Club La Florida, donde comenzó a construir este hermoso camino», expresaron desde la entidad, acompañando la publicación con una imagen del jugador, quien actualmente integra las filas de Ferro, en Buenos Aires.

Desde el club señalaron que la convocatoria representa el fruto de años de esfuerzo, disciplina y dedicación, tanto del futbolista como de quienes lo acompañaron en su formación.

«Hoy su esfuerzo, compromiso y dedicación tienen una gran recompensa. Para nosotros es un inmenso orgullo ver hasta dónde llegó un jugador formado en nuestro club. Este logro demuestra que con trabajo, sacrificio y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad», manifestaron.

La convocatoria de Cardozo no solo representa un importante paso en su carrera deportiva, sino que también se convierte en un reconocimiento al trabajo que realizan los clubes del interior, donde cientos de chicos comienzan a desarrollar su pasión por el fútbol.

Finalmente, desde el Club Social y Deportivo La Florida hicieron llegar un cálido mensaje de aliento al joven futbolista de cara a este nuevo desafío.

«Mati, todo un club está con vos. Tus compañeros, entrenadores, dirigentes, hinchas y toda la familia de La Florida te acompañamos y alentamos en este nuevo desafío», concluyeron.

La convocatoria de Matías Cardozo a la Selección Argentina Sub-15 representa un motivo de orgullo para Chajarí y para toda la provincia de Entre Ríos, demostrando que el talento también nace y se forma en los clubes de las comunidades rurales

Con informacion de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas