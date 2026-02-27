Un jugador de Federación es abanderado de la Selección Argentina de Newcom

El representativo nacional se presentó este viernes en la ciudad de Enrique Godoy, provincia de Rio Negro, donde comenzó a disputarse un torneo preparatorio de cara al certamen continental. En ese marco, el combinado argentino portó la bandera que llevará a la competencia internacional, con el jugador federaense al frente de la delegación.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Majluf expresó su emoción por el reconocimiento: “El orgullo es inmenso, es un premio a tanta lucha y sacrificio”, señaló. Además, remarcó el compromiso del plantel de cara al desafío internacional: “Estamos preparados para dejar todo dentro de la cancha, porque detrás nuestro está el newcom argentino”.

El jugador del Club Atletico Estudiantes Federacion explicó que el torneo en Río Negro fue organizado especialmente como parte de la preparación. “Somos la Selección Argentina +50, pero jugamos contra selecciones provinciales +40 para que nos cueste más”, comentó, destacando la exigencia del certamen.

Del torneo participan los seleccionados de Chubut, Río Negro, Neuquén y el combinado nacional, en una competencia que busca elevar el nivel de juego antes del Sudamericano que se disputará en Uruguay el próximo mes.

Sin lugar a dudas que para Federación, la designación de Majluf como abanderado representa no solo un logro personal, sino también un reconocimiento al crecimiento del newcom en esta ciudad.

Redacción de 7Paginas