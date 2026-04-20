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Lunes 20 de abril de 2026
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«Un libro es un sueño que llevas en las manos»: Concordia celebra la Semana de la Lectura 2026

Con un cronograma que recorrerá diversos barrios y plazas, la Municipalidad busca fomentar el hábito lector y el encuentro cultural. El lanzamiento oficial será este jueves 23 de abril en la Plaza 25 de Mayo.
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Redacción 7Paginas

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Bajo el lema “Un libro es un sueño que llevas en las manos”, la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, dará inicio a una nueva edición de la Semana de la Lectura. Esta ambiciosa propuesta tiene como objetivo central democratizar el acceso a la literatura y generar espacios recreativos para vecinos de todas las edades.

Según se informó a 7Paginas, la celebración se enmarca en el Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril en homenaje a figuras universales como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Lanzamiento y actividades

El inicio formal de las actividades tendrá lugar el jueves 23 de abril a las 10:30 horas en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo. Allí se dispondrán estaciones de lectura, propuestas lúdicas y espacios educativos recreativos abiertos a todo el público.

A lo largo de la semana, la Biblioteca Móvil será la gran protagonista, trasladando libros, narraciones orales y talleres de escritura a distintos sectores de la ciudad. Además, la agenda contará con un componente internacional destacado: la participación de escritoras uruguayas en el ciclo “Las que cuentan”.

Cronograma de actividades

La Semana de la Lectura recorrerá los siguientes puntos:

24 de abril (10:00 hs): Barrio Sarmiento (Plaza en M. M. López, entre Guayquiraró y Guarumba). Estaciones de lectura y Biblioteca Móvil.

25 de abril (10:00 hs): Plaza 25 de Mayo (Gazebo). Ciclo “Las que cuentan” con escritoras uruguayas.

27 de abril (10:00 a 16:00 hs): Barrio La Bianca (Plaza Central). Jornada extendida con propuestas educativas.

28 de abril (10:00 a 15:00 hs): Barrio Carretera La Cruz. Estaciones de lectura y recreación.

29 de abril (15:00 a 17:00 hs): Barrio Centenario (Plaza en Tte. Ibáñez y Nogoyá).

30 de abril (10:00 a 15:00 hs): Cierre en Barrio Constitución (Plaza de 2 de Abril y Dr. Sauré).

Convocatoria abierta

Desde la organización invitan a instituciones educativas, bibliotecas populares y organizaciones sociales a sumarse activamente a las jornadas. Quienes deseen participar o solicitar más información pueden acercarse a la Dirección de Educación, ubicada en Avellaneda 26, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas.