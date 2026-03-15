Un menor de Concordia resultó gravemente herido tras chocar su motocicleta contra una camioneta

El hecho fue constatado por funcionarios policiales de la Comisaría Tercera, quienes acudieron a la intersección de Coldaroli y Rivadavia, donde se produjo la colisión entre una motocicleta Honda Wave 110 cc de color blanco y una camioneta Volkswagen Amarok.

Según se informó a 7Paginas, ambos vehículos circulaban por calle Coldaroli en sentido Este–Oeste cuando, por causas que se investigan, la motocicleta impactó contra la parte trasera de la camioneta, que transitaba por la misma arteria y en igual dirección.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor, un joven de 17 años identificado como Mateo Ramírez, debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio informaron que el menor presentó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y debió recibir suturas en el rostro debido a las lesiones sufridas en el impacto.