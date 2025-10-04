7PAGINAS

Viernes 3 de octubre de 2025
Un menor y su padre abogado vuelven a ser noticia en Federación

En horas de la tarde de este viernes, personal de la División Drogas Peligrosas realizó un procedimiento en la ciudad de Federación que volvió a tener como protagonistas a un menor de edad y a su padre, un reconocido abogado local.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

El operativo se llevó a cabo sobre avenida 25 de Marzo, frente al parque, cuando los efectivos identificaron a dos jóvenes. Durante la intervención, ambos hicieron entrega voluntaria de sustancias estupefacientes, que fueron secuestradas por la policía.

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso que el menor fuera entregado a sus progenitores, mientras que el otro ciudadano quedó supeditado a la causa judicial. Cabe señalar que el adolescente ya se encuentra imputado en un hecho de gravedad previo.

La policía informó a 7Paginas, que en medio del procedimiento, el abogado —padre del menor— se hizo presente en el lugar, donde solicitó explicaciones a las autoridades policiales por el accionar desplegado.

El caso generó repercusión en la comunidad federense, dado el antecedente y la notoriedad pública de los involucrados.