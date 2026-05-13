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Miércoles 13 de mayo de 2026
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Un modelo para poco: Macro de Fiesta, la Calle de Luto, Por Dario Favre

El Espejismo Financiero: El Gobierno está en modo "champán". Con la inflación planchada en el 2,5% y el Riesgo País por el piso (menos de 500 puntos), Caputo y Milei se sienten los dueños del mundo. Las reservas del Central están gordas (U$S 46.000 millones) y los organismos internacionales nos ponen estrellitas en el cuaderno. Pero ojo, que ese éxito tiene un costo de sangre, sudor y lágrimas.
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La Carnicería Laboral:

Mientras los bonos vuelan, el laburante se hunde. Ya se cargaron más de 320.000 puestos de trabajo formales. La construcción y la industria son un cementerio: 160.000 bajas por el parate de la obra pública y el consumo que no levanta el muerto. El desempleo saltó al 7,5% y la única «salida» que ofrece el modelo es hacerte monotributista para pedalear una bici o hacer changas sin obra social ni jubilación.

El «Super RIGI» y los Dueños de la Torta:

La jugada es clara: alfombra roja para los de afuera (como los U$S 15.000 millones de Glencore en minería) mientras las Pymes locales se desangran, con ventas que caen y sin crédito para sobrevivir. Hasta el «intocable» de Galperin ligó: Mercado Libre cayó 8% porque el mercado ya no le cree ni a los ganadores.

Conclusión al hueso:

Tenemos un Banco Central lleno de dólares pero un país lleno de precarizados. El plan económico es un éxito quirúrgico: la operación salió perfecta, lo único malo es que el paciente se está quedando sin laburo.