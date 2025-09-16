Un momento esperado en la región: Concordia recibió su primer vuelo

Segun supo 7Paginas, el arribo correspondió a un vuelo privado proveniente de la provincia de Córdoba, que posibilitó activar y poner a prueba todos los sistemas de seguridad y control de la estación aérea, garantizando un aterrizaje seguro y sin inconvenientes.

“La pista está en perfectas condiciones para aterrizar en cualquier momento, fue una muy buena experiencia”, destacó el piloto tras el arribo.

Un aeropuerto estratégico para la región

El aeropuerto inició formalmente su actividad este pasado lunes, una vez recibida la autorización de la ANAC, y ya se proyecta como un punto estratégico para la conectividad y el desarrollo productivo de la región de Salto Grande.

La llegada de este primer vuelo no solo marca la reactivación del Comodoro Pierrestegui, sino que abre una nueva etapa en la integración de Concordia con el resto del país. El impacto esperado alcanza al turismo, la atención sanitaria y la economía regional, consolidando al aeropuerto como un factor clave para el crecimiento de la zona.