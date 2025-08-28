Un moto mandado transportaba casi medio kilo de marihuana en Concordia, investigan a un agente del servicio penitenciario

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría Cuarta, en inmediaciones de Chile y R. Rojas, detuvo la marcha de un motociclista que se desempeñaba como servicio de moto mandado. El conductor, ajeno al contenido de la encomienda que transportaba, llevaba un paquete de yerba en cuyo interior se ocultaban 485 gramos de marihuana y un teléfono celular.

Investigación y allanamientos

Tras el hallazgo, se inició una exhaustiva investigación que permitió identificar al supuesto destinatario del envío: un funcionario del Servicio Penitenciario. Con esa información, el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo del Dr. Guerrero, emitió dos órdenes de allanamiento y una de requisa vehicular, que se concretaron alrededor de la 01:00 hs de este miércoles.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos:

06 teléfonos celulares secuestrados.

$160.550 en efectivo.

Elementos para fraccionamiento de estupefacientes.

En la requisa vehicular: $102.830 y 02 teléfonos celulares adicionales.

Amplio despliegue policial

El operativo fue encabezado por el Jefe de la Policía de Entre Ríos, con la intervención de la Jefatura Departamental Concordia, División Operaciones y Seguridad Pública, Policía Científica, Drogas Peligrosas, Investigaciones, Inteligencia Criminal, Grupo Especial, Cuerpo y Guardia, Comisaría Cuarta y Comisaría Octava.

La investigación sigue su curso con el fin de determinar responsabilidades y desarticular posibles redes vinculadas al tráfico de estupefacientes en la ciudad.

Redaccion de 7Paginas