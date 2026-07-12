Un niño de 6 años jugaba con un encendedor y provocó un incendio en una vivienda de Concordia

Según informó la policía a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 12:15 horas en una casa ubicada en la intersección de calles 2 de Abril y Grimberg, hasta donde acudió personal de la Comisaría Séptima tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio en el inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que las llamas afectaban una habitación ubicada en el segundo piso de la vivienda. Minutos después se hicieron presentes Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir el fuego antes de que se propagara al resto de la casa.

Como consecuencia del siniestro, una de las habitaciones resultó completamente destruida, perdiéndose ropa, documentación y diversos elementos que se encontraban en el lugar. Además, el fuego provocó daños en el cielo raso de las dos habitaciones del segundo piso.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, al momento del incendio se encontraban en la vivienda dos personas mayores de edad y un niño de seis años.

Tras las primeras entrevistas realizadas por los efectivos, los adultos manifestaron que el menor se encontraba jugando con un encendedor y un cartón de maple de huevos en la planta alta, situación que habría originado el incendio. Según relataron, fue el propio niño quien, al advertir las llamas, alertó inmediatamente a su padre sobre lo que estaba ocurriendo.

La rápida intervención de los Bomberos evitó que el fuego se extendiera a otros sectores de la vivienda y que el episodio terminara en una tragedia.

El fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa, tomó intervención en el caso y dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.