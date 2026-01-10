Un niño sufrió graves quemaduras durante sus vacaciones en Entre Ríos y fue derivado de urgencia a Buenos Aires

Según pudo saber 7Paginas, el hecho ocurrió en un complejo ubicado en las inmediaciones de las calles Saavedra Lamas y Ñandubay. De acuerdo al testimonio de su padre, por causas que aún se investigan, se habría originado un foco ígneo en el sector del lavadero, lo que provocó que el niño sufriera quemaduras de consideración.

Desde el nosocomio indicaron que el menor presentaba lesiones en aproximadamente el 40 por ciento de su cuerpo, por lo que su estado fue calificado como grave. Ante este cuadro, los profesionales médicos resolvieron su derivación a un centro de mayor complejidad, siendo trasladado al Hospital Universitario Austral, en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde recibe atención especializada.

La Fiscalía de turno dispuso la realización de las actuaciones correspondientes y ordenó la intervención de personal técnico para esclarecer las circunstancias del hecho. Durante la madrugada de este sábado se llevaron a cabo las primeras pericias en el lugar del incendio y, de manera preliminar, se determinó que el siniestro habría sido de carácter accidental, posiblemente vinculado a la manipulación de material inflamable.

La investigación continúa a fin de establecer con precisión cómo se produjo el incidente.