Un nuevo partido político de Concordia impulsa la redacción de una Carta Orgánica Municipal

Según se indicó a 7Paginas, la iniciativa busca saldar una deuda institucional de 17 años, ya que desde la reforma de la Constitución de Entre Ríos en 2008 los municipios están habilitados a dictar su propia Carta Orgánica, algo que Concordia aún no concretó y por lo cual continúa rigiéndose por la Ley de Municipios.

Cabe mencionar que Compromiso por Concordia es una fuerza política de reciente creación que obtuvo el reconocimiento de la Justicia Electoral para funcionar como partido. Está integrada mayoritariamente por exfuncionarios de la gestión peronista de Enrique Cresto y se presenta como una nueva forma de hacer política. Entre sus referentes se encuentra el contador Álvaro Sierra, junto a un amplio equipo técnico de profesionales locales.

Una deuda histórica

Desde el espacio político señalaron que resulta difícil explicar que, tras casi dos décadas de habilitación constitucional, Concordia no haya avanzado en la sanción de su propia norma fundamental. En ese sentido, mencionaron como antecedente el proceso iniciado este año en la provincia de Santa Fe y también el debate público impulsado por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio en torno a una eventual reforma de la Constitución Provincial.

“Existe una necesidad concreta de debatir e instrumentar reglas que fortalezcan la democracia y el rol institucional de los gobiernos”, sostuvieron desde Compromiso por Concordia.

Qué propone el proyecto

El proyecto de ordenanza declara la necesidad de dictar la Carta Orgánica Municipal y establece una hoja de ruta clara. Entre sus principales puntos se destaca la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes durante 2026, reglas precisas de funcionamiento y plazos definidos, además de un fuerte criterio de austeridad, remarcando que el proceso no debe transformarse en un gasto político adicional.

Nueve ejes centrales

Lejos de ser un trámite formal, desde el partido explicaron que la Carta Orgánica tendría un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. El documento plantea nueve ejes fundamentales: estabilidad institucional, transparencia y control ciudadano, participación real, profesionalización de la gestión, solidez fiscal, planificación urbana a largo plazo, descentralización territorial, desarrollo económico y la construcción de acuerdos básicos que reduzcan la conflictividad política.

“La Carta Orgánica Municipal es un pacto que reduce la improvisación, fortalece la democracia local y genera mejores condiciones para el desarrollo”, afirmaron.

Un proceso abierto y plural

Desde Compromiso por Concordia aclararon que la iniciativa no busca protagonismos partidarios y remarcaron que el intendente Francisco Azcué tiene la oportunidad de liderar un proceso institucional que deje una huella histórica en la ciudad.

“No nos interesa quién encabece el proceso, sino que Concordia crezca. Cuando se trata de reglas de calidad, transparencia y desarrollo, la ciudad está por encima de cualquier bandera política”, señalaron.

El proyecto de creación de la Carta Orgánica Municipal, que ya fue ingresado a la Municipalidad, lleva las firmas del equipo técnico de Compromiso por Concordia, integrado por Cr. Álvaro Sierra (Coordinación General), Dr. Pablo Lapiduz (Coordinador de Asuntos Legales y Técnicos), Cr. Mónica Lifschitz (Asesora en Finanzas Públicas), Prof. Héctor Andrini (Coordinación Política); Cr. Luis Mosna (Coordinación Fiscal); Cr. Guido Longo (Área de Tributación); Dra. Lorena Nicolini (Coordinadora de Producción, Empleo y Trabajo); Prof. Silvana Elgart (Área de Educación); Dr. Carlos Ruiz Díaz (Asesor Legal); Dra. Luciana Moreyra (Asesora en Gestión y Planificación Sanitaria); e Ing. Eduardo Schiacappacce (Asesor de Infraestructura e Inversión en Obras Públicas), entre otros profesionales de la ciudad.