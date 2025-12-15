7PAGINAS

Lunes 15 de diciembre de 2025
Un perro provocó la caída de un motociclista que debió ser hospitalizado en Concordia

Un grave siniestro vial se registró en la noche del domingo en la zona sur de la ciudad de Concordia, donde un joven motociclista de 21 años resultó con lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia al hospital Masvernat.
Redacción 7Paginas

El hecho ocurrió alrededor de las 20:50 horas, cuando personal de la Comisaría Séptima tomó intervención tras ser alertado por un accidente ocurrido en inmediaciones del sector sur de la Escuela “Che Guevara”, sobre calle J. J. Valle.

Según se informó a 7Paginas, el joven se desplazaba en una motocicleta de 110 cc y, por causas que son materia de investigación, habría intentado esquivar o impactado contra un perro que se encontraba suelto en la vía pública. A raíz de esta situación, el conductor perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica, resultando lesionado.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat. Allí, los médicos diagnosticaron una rotura esplénica grado V, por lo que el joven fue ingresado de manera inmediata al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, quien dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.