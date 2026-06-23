Un productor de Chajarí vuelve a conducir la Federación del Citrus de Entre Ríos

La Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER) renovó su comisión directiva para el período 2026-2027 y confirmó el regreso de un dirigente de Chajarí a la máxima conducción de la entidad. Se trata de Pablo Molo, actual vicepresidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí, quien fue designado presidente tras la reanudación de la asamblea que había pasado a cuarto intermedio días atrás.

La elección se concretó luego de concluir las deliberaciones iniciadas en el marco de la convocatoria realizada por la entidad que nuclea a las distintas asociaciones de productores citrícolas de la provincia.

Molo no es un nombre nuevo dentro de la Federación. Ya había ocupado la presidencia de la FeCiER en el período previo a la gestión encabezada por Melania Zorzi, representante de la Asociación de Citricultores de Concordia y presidenta saliente.

La designación llamó la atención dentro del sector debido a que, de acuerdo con el esquema de rotación interna que tradicionalmente se aplica en la entidad, la presidencia debía recaer en representantes de las asociaciones de Federación, Santa Ana o Villa del Rosario antes de regresar a Chajarí. Sin embargo, las entidades involucradas decidieron no ejercer esa posibilidad, permitiendo así que Molo asumiera nuevamente la conducción de la Federación.

La situación es considerada poco habitual dentro de la historia reciente de la organización, ya que la alternancia entre las distintas asociaciones ha sido una característica de la conducción institucional de la FeCiER.

Con la nueva comisión ya conformada, se espera que en los próximos días se lleve adelante la primera reunión de trabajo, donde comenzarán a definirse los lineamientos de gestión y las principales acciones que impulsará la nueva conducción.

El desafío no será menor. La citricultura entrerriana atraviesa un escenario complejo marcado por dificultades productivas, costos crecientes, problemas de competitividad y desafíos sanitarios que impactan directamente en uno de los sectores económicos más importantes de la región.

En ese contexto, la vuelta de Pablo Molo a la presidencia de la FeCiER abre una nueva etapa para la representación de los productores citrícolas de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer al sector y buscar respuestas a las problemáticas que hoy preocupan a miles de familias vinculadas a la actividad.

Redaccion de 7Paginas