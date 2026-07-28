Un rayo impactó en Concordia y dejó sin energía a un sector de la ciudad en medio del alerta por tormentas

El fenómeno se produjo mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente un pronóstico que anticipa para la noche de este martes un 70 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes en Concordia y localidades cercanas.

El potente relámpago, acompañado por un intenso trueno, fue percibido en distintos puntos de la ciudad y generó preocupación entre los habitantes, además de dejar momentáneamente sin suministro eléctrico a una zona de Concordia. Cabe mencionar que alrededor de las 18 horas se reestablecio el servicio de energia electrica.

La imagen del momento fue registrada por el fotógrafo Marcelo González, quien captó el impresionante destello desde la altura del edificio del diario El Heraldo, reflejando la magnitud del fenómeno meteorológico, que tambien trajo granizo en algunos puntos de la ciudad.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se había advertido sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar permanecer al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes, desconectar artefactos eléctricos si es posible y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del tiempo.

Redaccion de 7Paginas