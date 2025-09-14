7PAGINAS

Sábado 13 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Un reconocido kiosco de Concordia involucrado en una estafa por casi $30 millones

Un maxi kiosco ubicado en la esquina de San Lorenzo y Alvear de Concordia quedó en el centro de una investigación por una presunta estafa millonaria, que alcanzaría los 30 millones de pesos.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según lo informado por la policía a 7Paginas, la causa se inició tras la denuncia de un vecino que acusó a un joven de 36 años —con acceso a los datos de su billetera virtual— de haberla manipulado sin autorización, realizando compras millonarias de dispositivos electrónicos y tomando un crédito a su nombre. Posteriormente, el acusado habría transferido el dinero hacia cuentas propias.

De acuerdo a la denuncia, se supo que las operaciones incluyeron la adquisición de cuatro teléfonos Samsung Galaxy S25 y un smartwatch Samsung, cuyos envíos se dirigían al domicilio del kiosco mencionado.

Con la información recabada y bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, la Comisaría Segunda, a cargo del comisario principal Gustavo Rivero, solicitó tres allanamientos autorizados por el juez de Garantías, Francisco Ledesma.

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas y en el local comercial del sospechoso, arrojando resultados positivos. En calle Alvear y Quintana se incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos y otros elementos de interés, mientras que en Humberto Primo al 1300 se secuestraron más pruebas. Finalmente, en el kiosco de San Lorenzo y Alvear se hallaron los teléfonos y el reloj adquiridos mediante la estafa.

La Fiscalía ordenó la correcta identificación del joven acusado y también de su madre, quedando ambos supeditados a la causa.

Según trascendió, el monto total del fraude ascendería a casi $30 millones.