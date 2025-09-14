Un reconocido kiosco de Concordia involucrado en una estafa por casi $30 millones

Según lo informado por la policía a 7Paginas, la causa se inició tras la denuncia de un vecino que acusó a un joven de 36 años —con acceso a los datos de su billetera virtual— de haberla manipulado sin autorización, realizando compras millonarias de dispositivos electrónicos y tomando un crédito a su nombre. Posteriormente, el acusado habría transferido el dinero hacia cuentas propias.

De acuerdo a la denuncia, se supo que las operaciones incluyeron la adquisición de cuatro teléfonos Samsung Galaxy S25 y un smartwatch Samsung, cuyos envíos se dirigían al domicilio del kiosco mencionado.

Con la información recabada y bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, la Comisaría Segunda, a cargo del comisario principal Gustavo Rivero, solicitó tres allanamientos autorizados por el juez de Garantías, Francisco Ledesma.

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas y en el local comercial del sospechoso, arrojando resultados positivos. En calle Alvear y Quintana se incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos y otros elementos de interés, mientras que en Humberto Primo al 1300 se secuestraron más pruebas. Finalmente, en el kiosco de San Lorenzo y Alvear se hallaron los teléfonos y el reloj adquiridos mediante la estafa.

La Fiscalía ordenó la correcta identificación del joven acusado y también de su madre, quedando ambos supeditados a la causa.

Según trascendió, el monto total del fraude ascendería a casi $30 millones.