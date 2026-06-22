Un sector del peronismo de Concordia pidió una amnistía general para dirigentes y militantes expulsados del PJ

Bajo el título «Por la Unidad Total: Amnistía General para construir el futuro del Justicialismo», el espacio político sostuvo que el peronismo debe priorizar la integración de todos los sectores por encima de las diferencias internas y advirtió que las expulsiones solo contribuyen a profundizar la fragmentación partidaria.

En el documento, al que tuvo acceso 7Paginas, la agrupación afirma que la historia y la doctrina del movimiento justicialista enseñan que el peronismo nació para unir y no para dividir. En ese sentido, señala que la profundización de las disputas internas mediante sanciones o exclusiones representa un error estratégico que termina debilitando la representación popular.

«No hay margen para exclusiones. Ninguna unidad real se construye desde el resentimiento o los tribunales disciplinarios, sino desde el debate amplio y la integración de las disidencias», expresaron desde el espacio, remarcando que la expulsión de militantes y dirigentes termina atomizando las fuerzas políticas del justicialismo.

Asimismo, realizaron un llamado a las autoridades partidarias y a los congresales para que dejen sin efecto las sanciones vigentes y habiliten un proceso de reconciliación interna que permita restituir la afiliación y la plena participación política de quienes fueron apartados del partido.

La agrupación también vinculó la situación interna del peronismo con el escenario político provincial. En ese marco, consideró que la fragmentación del justicialismo beneficia a los actuales gobiernos y mencionó al gobernador Rogelio Frigerio y a los oficialismos municipales como los principales favorecidos por las divisiones dentro del movimiento.

«Cada compañero excluido o marginado es una debilidad que aprovechan nuestros adversarios políticos para consolidar un modelo ajeno a las necesidades del pueblo entrerriano», sostuvieron.

Finalmente, desde Peronismo Social Concordia señalaron que para volver a ser mayoría el peronismo debe reconstruir sus lazos internos y recuperar la unidad. «Primero debemos volver a abrazarnos», afirmaron, al tiempo que reclamaron «grandeza política, madurez institucional y una inmediata amnistía general».

El documento lleva la firma de integrantes de la Agrupación Peronismo Social Concordia