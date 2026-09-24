Un sector del PJ entrerriano se reunió en Feliciano y reclamó internas para reorganizar el partido

Un sector del peronismo entrerriano se reunió en la ciudad de San José de Feliciano para analizar el escenario político, económico y social y avanzar en una discusión sobre la reorganización partidaria, con un planteo concreto: la necesidad de convocar a elecciones internas para definir las representaciones del Partido Justicialista.

El encuentro se desarrolló en la Casa del Partido Justicialista de Feliciano y tuvo como anfitrión al intendente local, Damián Arévalo. Participaron además el intendente de Villaguay y presidente de la Liga de Intendentes del PJ, Adrián Fuertes; la diputada provincial Nene Moreno; el diputado provincial y exintendente de Concordia Enrique Cresto; el intendente de Piedras Blancas, Guido Mezquida, además de dirigentes y militantes de distintas localidades.

Durante la jornada se planteó la necesidad de sostener la unidad partidaria, pero también de generar mecanismos de participación que permitan definir las representaciones internas a través del voto de los afiliados.

El reclamo por internas

Uno de los principales ejes del debate estuvo puesto en la realización de internas en las ciudades y a nivel provincial, como una herramienta que, según se expresó durante el encuentro, permitiría otorgar legitimidad y transparencia a las futuras conducciones y candidaturas.

Los dirigentes y militantes también analizaron la necesidad de construir propuestas frente al contexto actual y comenzar a delinear una estrategia con vistas al escenario electoral de 2027.

En las exposiciones se remarcó que la reorganización partidaria debería estar acompañada por propuestas concretas frente a las problemáticas que atraviesan las comunidades entrerrianas.

Debate y proyección hacia 2027

El encuentro incluyó un intercambio con militantes y dirigentes de la región, donde se abordaron cuestiones de carácter local, regional, provincial y nacional.

Según lo planteado durante la reunión, el peronismo debe recuperar espacios de participación y discusión interna para definir su futuro político y presentarse como una alternativa electoral en 2027.

En ese marco, se insistió en la importancia de mantener la unidad del espacio, pero con una mayor participación de las bases y mecanismos internos que permitan definir las futuras conducciones y propuestas partidarias.

La reunión de Feliciano se inscribe así en las conversaciones que distintos sectores del peronismo entrerriano vienen desarrollando en torno a la reorganización del PJ y a la estrategia que deberá adoptar el partido frente al próximo escenario electoral.

Por Pedro Martinez