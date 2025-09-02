Un sector del sur de Concordia copado por el narcomenudeo; vecinos que piden la intervención de las autoridades

Un sector del sur de Concordia atraviesa momentos de extrema tensión. Se trata del barrio Almirante Brown, donde los vecinos aseguran vivir atemorizados por un grupo que se ha adueñado de la zona y que estaría vinculado al narcomenudeo, operando con menores de edad utilizados como “soldaditos”.

De acuerdo a testimonios recogidos por un cronista de 7Paginas, los hechos de violencia son cada vez más frecuentes. “Se sienten dueños del barrio, golpean, amenazan y venden droga a plena luz del día”, expresaron indignados.

De comedor comunitario a “quiosco” de drogas

Según los vecinos, los involucrados estaban al frente de un comedor comunitario que fue allanado por la policía, donde se secuestraron estupefacientes. A pesar de esa intervención, aseguran que el lugar continúa funcionando, pero ahora como punto de venta de drogas.

Tiempo atrás, más de cincuenta vecinos firmaron una nota elevada a la fiscalía y a la comisaría de jurisdicción. Sin embargo, denuncian que nunca obtuvieron respuestas y que la situación no hizo más que empeorar.

Hechos recientes de violencia

La tensión escaló en los últimos días, en la plaza del barrio, una patota atacó con cadenas a personas que disfrutaban del espacio público. En esa ocasión, los vecinos se defendieron con palos, “mientras la policía miraba para otro lado”, denunciaron.

El sábado pasado, un joven fue brutalmente golpeado y quedó tendido en el suelo. La intervención de los vecinos evitó que el hecho pasara a mayores.

Este lunes, un menor fue apuntado con un arma de fuego en plena tarde, lo que motivó una denuncia de su familia y el reclamo inmediato de los habitantes.

La carta de los vecinos: “Estamos cansados”

Este lunes, los vecinos redactaron una nueva carta que circula en el barrio para juntar firmas. En el texto expresan:

“Sigue sin medidas de seguridad el Barrio Almirante Brown; amenazas, narcomenudeo y vecinos cansados. Tiempo atrás juntamos más de cincuenta firmas e hicimos una petición a la fiscal Conti y a la comisaría, pero la inseguridad continúa siendo peor que antes”.

Los vecinos aseguran que las mismas personas con antecedentes narcos siguen operando, ahora rodeados de menores y familiares que actúan como cómplices.

El escrito también advierte

“El viernes 29 de agosto todo sobrepasó el límite, cuando repartieron cadenazos en el parque y golpearon a un hombre de 52 años que terminó hospitalizado. Esa noche amenazaron a todo el barrio con armas de fuego y tuvimos que quedarnos despiertos con palos, como en el lejano oeste”.

Reclamo directo a las autoridades

El pedido de los habitantes es contundente:

“Queremos que como pasó en La Bianca pase acá, que baje el jefe de Policía de Concordia a darnos medidas, y que intervenga el intendente Azcue. Si no, nos vamos a ver obligados a marchar y cortar calles para ser escuchados. Estamos cansados”.

Mientras tanto, la incertidumbre y el temor crecen en el barrio, que espera respuestas concretas de la justicia y de las fuerzas de seguridad para recuperar la tranquilidad perdida.