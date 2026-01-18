Un sujeto de Concordia quiso apuñalar a su abuela porque le negó plata para saldar una deuda por drogas

Según se informó, el acusado presenta severos problemas de adicciones y, de acuerdo a la investigación policial, habría intentado asesinar a la anciana con el objetivo de obtener la tarjeta de cobro y dinero en efectivo.

El violento episodio motivó la intervención del personal de la Comisaría Cuarta, que acudió al domicilio tras recibir un llamado de emergencia alertando sobre un altercado de extrema gravedad. Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena de alta tensión, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía.

Ataque y defensa

De acuerdo a la denuncia radicada por la víctima, el sujeto llegó a la vivienda en un estado de gran exaltación y comenzó a exigirle a su abuela la entrega de su tarjeta de cobro y dinero, manifestando que necesitaba el efectivo para pagar una deuda por estupefacientes. Ante la negativa de la mujer, el hombre tomó un cuchillo de cocina y comenzó a lanzar estocadas e intentos de puñaladas contra la anciana.

La situación pudo haber terminado en tragedia, pero la madre del agresor —hija de la víctima— logró interponerse a tiempo, forcejeó con el hombre y consiguió desarmarlo, protegiendo así a la mujer de 84 años.

Herido y detenido

Como consecuencia del forcejeo, el imputado sufrió un corte en el dedo meñique de su mano derecha. Bajo custodia policial fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica, para luego ser derivado a la dependencia policial.

La fiscal de turno, Macarena Mondragón, dispuso la detención formal del hombre, imputándolo por el delito de Amenazas Calificadas en contexto de Violencia Familiar. El sujeto permanece a disposición de la Justicia, mientras se evalúan medidas de protección urgentes para resguardar la integridad de la abuela y de su hija.

Con información de Concordia policiales