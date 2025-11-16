Un temporal derribó estructuras del escenario de la Fiesta de Disfraces en San Nicolás

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó este sábado por la noche a la ciudad de San Nicolás y provocó importantes daños en el Autódromo, donde estaba prevista la edición 2025 de la Fiesta de Disfraces. El fenómeno se desató alrededor de las 23:30, justo antes del horario en que se habilitaría el ingreso del público. La organización, que había decidido retrasar la apertura por las condiciones meteorológicas, por lo que ninguna persona había ingresado al predio cuando comenzaron los vientos más intensos.

La fiesta estaba programada para iniciar a las 23:00, pero ante la inestabilidad climática se resolvió postergar la apertura para las 00:00. La decisión se tomó al advertir que el temporal podría ser de magnitud. La organización dispuso, además, cortar el suministro eléctrico del predio para resguardar al personal técnico, a los trabajadores y a la prensa presentes en el lugar. Posteriormente, se determinó reprogramar el evento.

En un comunicado difundido cerca de la medianoche, la producción expresó: «Ante las inclemencias climáticas, y siendo la máxima prioridad la seguridad de los asistentes y el ‘staff’, el evento será reprogramado. Los ‘tickets’ serán válidos para la nueva fecha. Para quienes no puedan asistir, se anunciarán en los próximos días las modalidades de reembolso».

El temporal comenzó con ráfagas muy fuertes que impactaron directamente sobre las estructuras montadas en el Autódromo. El escenario principal fue uno de los sectores más afectados: parte de su armazón cedió ante la fuerza del viento y varias piezas metálicas, paneles y elementos del montaje quedaron destruidos. También resultaron dañadas otras instalaciones del predio.

La organización enfatizó que las medidas adoptadas —retrasar la apertura, cortar la energía y, finalmente, reprogramar la fiesta— fueron clave para garantizar la seguridad tanto del público como del personal. Las imágenes registradas en el lugar dan cuenta de la magnitud del temporal y del impacto directo sobre el montaje.