Un trío de Concordia fue subcampeón en un importante torneo de pesca en Santa Fe

El certamen, organizado por el Club de Tiro de Reconquista, reunió a competidores de distintos puntos del país, convirtiéndose en una de las competencias más exigentes de la especialidad.

El equipo concordiense estuvo integrado por Gabriela Galarza, Pablo Fleureau y Leonardo González, quienes demostraron un gran nivel durante toda la jornada de pesca, alcanzando el subcampeonato tras obtener 11 especies, que les permitieron sumar un total de 2.230 puntos.

El resultado representa un importante reconocimiento para la pesca deportiva de Concordia, ya que el torneo contó con una amplia participación y un elevado nivel competitivo, donde cada captura y el respeto por la modalidad de devolución fueron determinantes para la clasificación final.

Redaccion de 7Paginas