Un vecino de Federación vivió la clasificación de Argentina en Miami: «Los argentinos somos una raza con una pasión fuera de lo normal»

El entrerriano describió una jornada cargada de adrenalina y pasión, en la que la multitud argentina convirtió al estadio estadounidense en una verdadera fiesta albiceleste.

«La piel de gallina desde que entrás al estadio»

Vago relató que desde el ingreso al estadio se percibía una energía difícil de explicar.

«La experiencia y la energía que se respiraba te ponían la piel de gallina. Estar ahí te despierta todas las emociones», expresó.

El vecino de Federación destacó que el acompañamiento de los hinchas argentinos fue impresionante y que la presencia de Lionel Messi generó una atmósfera especial durante todo el encuentro.

«Me abracé con gente de otros países que hinchaban para Argentina. Además, disfrutamos de lo que genera Messi, de la energía que transmite. El estadio era totalmente albiceleste», comentó.

«Somos únicos»

Más allá del resultado deportivo, Vago resaltó el respeto que predominó entre los simpatizantes de distintas nacionalidades y aseguró que la pasión de los argentinos sigue sorprendiendo al mundo.

«Había mucho respeto. Los argentinos somos una raza con una pasión fuera de lo normal. Estamos locos por nuestra Selección y es imposible describir tantas emociones», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el cariño que despierta la camiseta argentina se percibe en cualquier lugar.

«No me caben dudas de que somos únicos. Eso se nota entre otros países. Uno anda con la remera de Argentina y recibe el aprecio de personas de cualquier lugar del mundo», señaló.

Una fiesta mundialista

El vecino federense cerró su relato con una frase que resume el clima vivido en las tribunas del Hard Rock Stadium durante una noche inolvidable para los campeones del mundo.

«La sensación que se vive acá es como si los argentinos que estamos aquí estuviéramos todos locos», concluyó entre risas, todavía emocionado por haber sido testigo de una de las victorias más sufridas y celebradas de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Redaccion de 7Paginas