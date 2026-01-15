7PAGINAS

Jueves 15 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Un vecino de Federal es intensamente buscado en el rio Gualeguay

Minutos antes de las 10 de la mañana de este jueves, personal policial de la Comisaría Chañar recibió la alerta sobre un hombre de 41 años, domiciliado en la ciudad de Federal, que se habría precipitado al río Gualeguay, en el sector conocido como Paso Duarte sobre Ruta 22.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según los primeros informes dados a conocer a la redacción de 7Paginas, la víctima se encontraba pescando junto a otros tres hombres mayores de edad, también residentes de Federal, cuando ocurrió el accidente.

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Federal, bajo la supervisión del Fiscal en turno, Dr. Martín Irurueta, en un operativo de búsqueda e investigación para dar con el hombre desaparecido.

Hasta el momento no se reportaron novedades sobre su paradero, y las autoridades instan a la población a extremar precauciones en la zona mientras se desarrolla el operativo.