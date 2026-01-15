Un vecino de Federal es intensamente buscado en el rio Gualeguay

Según los primeros informes dados a conocer a la redacción de 7Paginas, la víctima se encontraba pescando junto a otros tres hombres mayores de edad, también residentes de Federal, cuando ocurrió el accidente.

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Federal, bajo la supervisión del Fiscal en turno, Dr. Martín Irurueta, en un operativo de búsqueda e investigación para dar con el hombre desaparecido.

Hasta el momento no se reportaron novedades sobre su paradero, y las autoridades instan a la población a extremar precauciones en la zona mientras se desarrolla el operativo.