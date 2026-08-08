Un vecino de La Paz fue estafado en Concordia y la policía secuestró dos automóviles y un arsenal

Una investigación conjunta entre la Jefatura Departamental Concordia y la Jefatura Departamental La Paz permitió esclarecer una millonaria estafa en una operación de compraventa vehicular. El procedimiento incluyó allanamientos, el secuestro de dos automóviles de alta gama, armas de fuego, municiones de diversos calibres y la detención de un involucrado.

La causa se inició tras la denuncia de un hombre del departamento La Paz, quien relató que hace aproximadamente tres semanas concretó un intercambio vehicular: entregó de su propiedad un automóvil Peugeot 408, una camioneta Ford Kuga, $3.500.000 en efectivo y seis pagarés por $850.000 cada uno, a cambio de una camioneta Volkswagen Amarok.

La maniobra fraudulenta quedó al descubierto cuando la víctima solicitó el informe de dominio correspondiente ante el Registro del Automotor y constató que la Amarok presentaba una prenda por un monto de $43.816.411,12, una restricción financiera de enorme magnitud que le había sido ocultada al momento de cerrar la transacción.

Las pesquisas conducidas por la policía de La Paz determinaron que los vehículos entregados por el damnificado ya habían sido introducidos en el circuito comercial de Concordia mediante un segundo intercambio.

Con los datos recabados, el Juez de Garantías de Concordia, Dr. Mauricio Guerrero, libró dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en el Barrio Las Tejas y sobre la Autovía Gervasio Artigas (km 247).

Vehículo secuestrado: Un automóvil Peugeot 408, color blanco.

Armamento: Un revólver calibre .38 largo marca American, una pistola calibre .380 marca Bersa (con cargador y 8 cartuchos), una segunda pistola marca Bersa sin munición, y un revólver calibre .22 largo marca Amadeo Rossi con 6 cartuchos.

Municiones y pertrechos: Cajas de cartuchos calibre .22, .380 y calibre 36, vainas servidas, cartuchos de escopeta calibre 16, cargadores y documentación vinculada a la causa.

Por orden de los fiscales intervinientes, Dr. Martín Núñez y Dra. Natalia Conti, se dispuso la detención de un hombre por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Recuperaron la Ford Kuga en la vía pública

En paralelo a las medidas en los inmuebles, el personal policial llevó adelante una orden de secuestro vehicular en la intersección de calles Coronel Navarro y Guarumba.

En dicho punto de la ciudad de Concordia se logró localizar y secuestrar la camioneta Ford Kuga, color gris, la cual se encontraba en poder de un mecánico de 33 años de edad. Todo el material secuestrado y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la causa por estafa y deslindar las responsabilidades penales.

Con información de prensa policía

Redaccion de 7Paginas