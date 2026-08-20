Un vehículo en venta, cheques falsos y un cargamento de droga: la historia previa a la detención del comisario Rosatelli

La detención del comisario y abogado de la Policía de Entre Ríos, Daniel Rosatelli, junto a otras personas, en el marco de una investigación por narcotráfico generó repercusiones en ámbitos policiales y judiciales de la provincia.

Los acusados comenzaron a ser indagados en el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, instancia en la que deberán conocer formalmente las imputaciones y tendrán la posibilidad de ejercer su defensa. La información surge de la reconstrucción publicada por ANÁLISIS y de los datos incorporados a la investigación.

La causa se inició a partir del secuestro de 1.345,5 kilos de marihuana en un utilitario interceptado en La Paz y avanzó luego sobre el entramado de personas que podrían estar relacionadas con el vehículo y el cargamento.

Una venta que terminó en denuncia

El origen de la historia se remonta a noviembre de 2025. Por entonces, Jonathan Barbieri, un excabo de la Policía exonerado y con antecedentes judiciales, vendió un Citroën Jumper a Martín Reynaldo Pelizzari, quien posteriormente fue condenado por distintos hechos de estafa.

El 4 de noviembre ambos se reunieron en una estación de servicio Shell del acceso norte de Paraná y acordaron la operación por unos 20 millones de pesos.

Según la reconstrucción, Pelizzari entregó aproximadamente 2.400 dólares, dos cheques del Banco Galicia por tres millones de pesos cada uno y realizó además dos transferencias de un millón de pesos desde una cuenta perteneciente a Claudio David Luna. El saldo restante debía ser cancelado una semana después.

Pero el dinero nunca terminó de completarse y los cheques fueron rechazados por apócrifos. Barbieri realizó entonces una denuncia en la Comisaría Segunda y posteriormente la amplió ante la Fiscalía, estimando el perjuicio en unos 14 millones de pesos.

En relatos posteriores, que no quedaron plasmados en la denuncia formal, se mencionó además que cuando Barbieri y quien sería el titular del vehículo intentaron reclamar el dinero, habrían sufrido amenazas y una agresión física. En esas versiones también aparece mencionado Rosatelli, aunque no en la denuncia formal presentada ante la Fiscalía de Paraná.

El vehículo apareció con más de una tonelada de marihuana

La situación adquirió otra dimensión el 13 de febrero de 2026, cuando efectivos de Delitos Rurales de La Paz interceptaron una Citroën Jumper en el denominado Camino del Borello, un camino de tierra que conecta la ciudad con la Ruta Nacional 12.

Los policías presumían inicialmente que el vehículo podía estar relacionado con hechos de abigeato registrados en la zona.

En el procedimiento fue detenida una persona, mientras que otras dos lograron escapar a campo traviesa aprovechando la oscuridad.

Al revisar el utilitario, los efectivos encontraron 61 bultos que contenían 1.716 ladrillos de marihuana, cuyo peso total alcanzó los 1.345,5 kilos. También se encontraron pequeñas cantidades de cocaína y cannabis.

La revisión del dominio aportó otro dato clave: la Citroën Jumper, patente GIJ 496, tenía pedido de secuestro desde el 2 de diciembre de 2025.

Se trataba del mismo vehículo que había sido denunciado por Barbieri luego de la operación de compraventa.

La investigación comenzó a reconstruir la trama

Por el cargamento fue detenido inicialmente César Leonel Ramírez, de 34 años, oriundo de La Paz y con una condena cumplida por robo. El hombre se abstuvo de declarar y quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal N.º 1 de Paraná.

A partir de allí, la investigación federal buscó establecer quiénes eran los responsables del vehículo y de la droga.

Los investigadores llegaron hasta la documentación del utilitario, que permanecía retenido en la División Sustracción de Automotores, y profundizaron las pesquisas sobre las personas que habían aparecido vinculadas a la operación original.

Entre los nombres que aparecen en la reconstrucción se encuentra Claudio David Luna, quien habría realizado parte de las transferencias utilizadas para la compra del vehículo. También fue señalado Martín Pelizzari, quien habría aportado los cheques posteriormente denunciados como apócrifos.

Otro de los sospechosos mencionados es Esteban Siebenlist Bustos, quien registra antecedentes de causas judiciales por amenazas.

En paralelo, los investigadores identificaron a los dos hombres que habrían escapado del operativo en La Paz: los hermanos Alan y José Belén Favieri, ambos con antecedentes judiciales, según la información difundida.

Allanamientos y detenciones

Con el avance de la causa, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos simultáneos.

Uno de ellos se realizó en el domicilio particular de Daniel Rosatelli, ubicado en un edificio de calle 25 de Mayo, frente a la plaza triangular y en la intersección con Echagüe.

El abogado fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N.º 1 de Paraná. Según la reconstrucción, no opuso resistencia y colaboró durante el procedimiento. Su defensa está a cargo de los abogados Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen.

También fueron allanados su estudio jurídico de calle Corrientes 519 y el domicilio de su padre en Chajarí, quien fue durante una década subjefe de la Policía de Entre Ríos.

La Policía Federal allanó además la oficina de la Secretaría General donde funciona el área de Asuntos Jurídicos de la Jefatura Departamental Paraná, dependencia en la que Rosatelli cumplía funciones.

Alan Favieri fue detenido en La Paz, mientras que Luna fue arrestado durante la noche y quedó alojado en la Alcaidía de Paraná. Al mismo tiempo, se buscaba a Siebenlist Bustos y José Favieri.

Un informe reservado que vuelve a poner la lupa sobre otros hallazgos

En paralelo con la investigación por el cargamento de La Paz, aparece otro elemento que forma parte del contexto: un informe reservado que autoridades policiales habían remitido a la Justicia Federal a fines del año pasado.

Según ese informe, se habían detectado una serie de situaciones consideradas llamativas en procedimientos donde se encontraron importantes cantidades de droga sin que hubiera personas detenidas.

El documento mencionaría la presencia de un grupo de policías entre los que aparecía Rosatelli, aunque la información disponible aclara que no puede afirmarse por el momento que esos episodios estén directamente relacionados con la causa que derivó en las actuales detenciones.

Uno de los antecedentes mencionados ocurrió en junio de 2024, cuando fueron hallados 30 kilos de marihuana durante un procedimiento realizado en busca de armas en una vivienda deshabitada del barrio Mosconi.

Otro episodio ocurrió en marzo de 2025, cuando una investigación por una motocicleta robada condujo a los efectivos hasta una casilla ubicada en una zona de descampado en el oeste de Paraná. Allí encontraron sustancias que fueron informadas como pasta base y otros elementos vinculados a la elaboración de estupefacientes.

El informe también habría incluido un tercer episodio, ocurrido el 1 de diciembre de 2025, cuando se encontraron 18 bultos con más de 134 kilos de marihuana en la costa del río Paraná, luego de un llamado atribuido a un supuesto pescador.

La particularidad de estos procedimientos y la ausencia de responsables detenidos generaron cuestionamientos y sospechas entre investigadores, según el material reconstruido.

Rosatelli, bajo investigación federal

El material señala que Rosatelli, quien cumplía funciones como abogado en la Jefatura Departamental Paraná, aparecía en algunos de esos procedimientos pese a que su tarea habitual era de carácter técnico-jurídico.

Fuentes citadas en la reconstrucción periodística sostuvieron que algunos de aquellos hallazgos generaron dudas y fueron considerados eventualmente montajes, aunque se trata de apreciaciones incorporadas al contexto de la investigación y no de hechos judicialmente acreditados.

Ahora, la causa federal por el cargamento de 1.345,5 kilos de marihuana hallado en La Paz coloca al comisario Rosatelli y a los demás detenidos frente a la Justicia Federal.

Las indagatorias serán una instancia clave para conocer con precisión qué hechos se atribuyen a cada uno de los acusados y cuáles son las pruebas reunidas por la investigación. Hasta que avance el proceso judicial, rige para todos los involucrados el principio de inocencia.

Con informacion de Analisis digital

Redaccion de 7Paginas