Una agente policial se disparó en el pie dentro del Municipio de Gualeguaychú

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando la mujer policía, que cumple funciones de seguridad en el hall de acceso al edificio municipal, ingresó a uno de los sanitarios. En ese momento, el arma se le cayó y, por razones que se investigan, se efectuó un disparo.

El proyectil impactó en uno de sus pies, provocándole una herida con orificio de entrada y salida. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y la agente recibió las primeras atenciones, para luego ser trasladada a la Guardia Médica del Hospital Centenario.

Desde el nosocomio indicaron que la mujer permanece internada, fuera de peligro, aunque conmocionada por lo sucedido. El hecho generó preocupación entre el personal municipal y policial que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

