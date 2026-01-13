7PAGINAS

Martes 13 de enero de 2026
Una agente policial se disparó en el pie dentro del Municipio de Gualeguaychú

Un accidente laboral se registró este martes por la mañana en el interior del Palacio Municipal de Gualeguaychú, ubicado en calle Irigoyen 75, cuando una agente de la Jefatura Departamental se disparó de manera accidental con su arma reglamentaria.
Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando la mujer policía, que cumple funciones de seguridad en el hall de acceso al edificio municipal, ingresó a uno de los sanitarios. En ese momento, el arma se le cayó y, por razones que se investigan, se efectuó un disparo.

El proyectil impactó en uno de sus pies, provocándole una herida con orificio de entrada y salida. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y la agente recibió las primeras atenciones, para luego ser trasladada a la Guardia Médica del Hospital Centenario.

Desde el nosocomio indicaron que la mujer permanece internada, fuera de peligro, aunque conmocionada por lo sucedido. El hecho generó preocupación entre el personal municipal y policial que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

