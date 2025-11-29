Una avioneta fumigadora cayó en un campo de Feliciano

El hecho salió a la luz cuando personal del hospital local informó el ingreso de un hombre que manifestó que había sufrido la caída de una aeronave. El piloto explicó que se encontraba operando una avioneta marca Piper, modelo PA-25-235, empleada en tareas de fumigación, cuando la máquina presentó un desperfecto mecánico. La falla habría provocado un brusco descenso que le impidió estabilizar el vuelo, derivando en el desplome.

El trabajador no estaba solo: dos empleados de la misma empresa, oriundos de Paraná, cumplían tareas de apoyo en tierra y fueron quienes lograron trasladarlo de inmediato al centro de salud para recibir atención médica.

El piloto quedó internado y bajo observación, a la espera de una evaluación más detallada sobre su estado.

La fiscalía en turno dispuso que personal de Criminalística realizara peritajes en el lugar del hecho con el fin de establecer las causas precisas del accidente. Además, se iniciaron actuaciones judiciales para determinar las formas y motivos que llevaron a la caída de la aeronave.