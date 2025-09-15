Una batería de Gualeguay se quedó con el 15º Encuentro Internacional de Pasistas, Baterías y Batucadas en Concordia

La gran ganadora de la noche fue la batería Alto Kamdombe, de Gualeguay, que se consagró en la competencia con 147 puntos, imponiéndose frente a destacadas agrupaciones.
Resultados oficiales 2025
Batería Ganadora: Alto Kamdombe (Gualeguay)
Batucada Ganadora: La Irupeta (Liebig)
Reina de Batería: Zahira Palacios (Gualeguay)
Pasista Femenino: Sofía Ríos (Concordia)
Pasista Masculino: Estefano Galizzi (Santa Fe)
Destaque Ganadora: Yean Frank (Santa Fe)
Ala de Pasistas Ganadora: Sinfónica (San José) – Carmen Gamarra, Araceli Degeneve, Yamila Torres, Guadalupe Brem, Anihe Almada y Milagros Pollan.
Posiciones de baterías
Alto Kamdombe – 147 pts
Ita Pucu – 137 pts
NN – 126 pts
Sinfónica – 122 pts
Sin Límites – 118 pts
Explendor de Samba – 117 pts
Mahoma – 106 pts
Reconocimientos especiales
En el marco del encuentro, se entregaron reconocimientos por su trayectoria en el carnaval concordiense a Patricia Michelud, Ismael Rodríguez, Ema Camargo, “Piturro” Rodríguez y Lea Segovia, quienes recibieron el aplauso y el cariño del público.
Con gran despliegue artístico y musical, el encuentro reafirmó a Concordia como un punto de referencia en la cultura carnavalera de la región, dejando la vara alta de cara a lo que será una nueva temporada de carnaval.
Redaccion de 7Paginas