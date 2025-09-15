7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
Una batería de Gualeguay se quedó con el 15º Encuentro Internacional de Pasistas, Baterías y Batucadas en Concordia

La costanera de Concordia volvió a vestirse de fiesta este fin de semana con la realización del 15º Encuentro Internacional de Pasistas, Baterías y Batucadas 2025, que reunió a exponentes del carnaval de distintos puntos del país y convocó a una multitud que disfrutó de ritmo, brillo y talento. El evento, que se desarrolló en la zona verde, fue organizado por Conectados en Carnaval y sirvió además como un anticipo de lo que será la próxima edición de los carnavales concordienses.
La gran ganadora de la noche fue la batería Alto Kamdombe, de Gualeguay, que se consagró en la competencia con 147 puntos, imponiéndose frente a destacadas agrupaciones.

Resultados oficiales 2025

Batería Ganadora: Alto Kamdombe (Gualeguay)

Batucada Ganadora: La Irupeta (Liebig)

Reina de Batería: Zahira Palacios (Gualeguay)

Pasista Femenino: Sofía Ríos (Concordia)

Pasista Masculino: Estefano Galizzi (Santa Fe)

Destaque Ganadora: Yean Frank (Santa Fe)

Ala de Pasistas Ganadora: Sinfónica (San José) – Carmen Gamarra, Araceli Degeneve, Yamila Torres, Guadalupe Brem, Anihe Almada y Milagros Pollan.

Posiciones de baterías

Alto Kamdombe – 147 pts

Ita Pucu – 137 pts

NN – 126 pts

Sinfónica – 122 pts

Sin Límites – 118 pts

Explendor de Samba – 117 pts

Mahoma – 106 pts

Reconocimientos especiales

En el marco del encuentro, se entregaron reconocimientos por su trayectoria en el carnaval concordiense a Patricia Michelud, Ismael Rodríguez, Ema Camargo, “Piturro” Rodríguez y Lea Segovia, quienes recibieron el aplauso y el cariño del público.

Con gran despliegue artístico y musical, el encuentro reafirmó a Concordia como un punto de referencia en la cultura carnavalera de la región, dejando la vara alta de cara a lo que será una nueva temporada de carnaval.

