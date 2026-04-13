Una buena noticia para La Bianca: invertirán 38 millones de pesos para poner en valor la Escuela «Artigas»

La comunidad educativa del barrio La Bianca recibió una esperada noticia esta semana. En el marco del plan de infraestructura escolar que lleva adelante el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, se confirmó la ejecución de obras fundamentales para la Escuela Nº 2 José Gervasio Artigas. Con un presupuesto oficial que asciende a los 38 millones de pesos, el objetivo es revertir el deterioro edilicio que afecta el día a día de la institución.

El acto administrativo

La apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se realizará este jueves 16 de abril, a las 10:00 horas, en la sede de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. Este paso administrativo formaliza el inicio del proceso para que las cuadrillas comiencen a trabajar en el edificio ubicado en calle Antártida Argentina 174.

Un edificio con urgencias

Actualmente, la escuela alberga a una matrícula de 165 alumnos que conviven con serias dificultades estructurales. Entre los problemas más graves se detectaron filtraciones en los techos, cielorrasos con riesgo de desprendimiento y hundimientos de pisos en sectores específicos. Asimismo, el gimnasio y los sanitarios presentan fallas en el sistema de desagüe cloacal, lo que ha condicionado el normal funcionamiento de las actividades escolares y deportivas.

Al respecto, el ministro Hernán Jacob enfatizó:

«Nuestro objetivo es que estudiantes y el personal cuenten con espacios adecuados que fortalezcan los procesos de enseñanza. Estamos dando una respuesta concreta para garantizar condiciones seguras».

Los detalles técnicos de la obra

El proyecto de intervención es ambicioso y abarca distintos frentes:

Cubiertas y Cielorrasos: Se realizará la reparación e impermeabilización de techos, recambio de cenefas y la reposición total de los cielorrasos dañados.

Pisos: Se reconstruirán los sectores que presentan hundimientos.

Sanitarios: El plan incluye la provisión de nueva grifería, además de la limpieza y desobstrucción profunda de las cañerías cloacales.

Gimnasio y Gas: Se optimizarán los desagües pluviales, se instalarán extractores mecánicos de aire en el gimnasio y se realizará la adecuación general de las instalaciones de gas para cumplir con las normas de seguridad vigentes.

Con estas obras, no solo se busca mejorar la estética del establecimiento, sino fundamentalmente garantizar la salubridad y seguridad de los niños y docentes de La Bianca, devolviéndole a la Escuela Artigas el brillo necesario para su función social.