Una buena noticia para los vecinos de Benito Legeren, se realizó la apertura de ofertas para la repavimentación de calle Juventud Unida

La obra contempla la intervención de más de 3.000 metros cuadrados, en el tramo comprendido entre Avenida de los Trabajadores y Avenida José Ignacio Rucci, con una inversión superior a los 160 millones de pesos.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia del avance del plan de obras viales que se viene ejecutando en distintos sectores de la ciudad.

“Empezamos con calle Paula Albarracín, ahora seguimos con calle Juventud Unida y continuaremos con calle Dr. Sauré, con una inversión total de 1.500 millones de pesos, es decir, alrededor de un millón de dólares”, señaló el jefe comunal.

Además, Azcué remarcó que estas obras son las que los vecinos reclaman desde hace tiempo y subrayó el esfuerzo de la gestión municipal por mantener una administración ordenada:

“A medida que vamos logrando bajar el gasto y administrar de manera responsable los recursos que ingresan gracias al compromiso de los contribuyentes, se van volcando en infraestructura para mejorar la ciudad”.

Detalles de la obra

El proyecto en calle Juventud Unida incluye la reconstrucción completa del paquete estructural, el fresado de la capa asfáltica existente, la base de suelo cemento, y la construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta, garantizando una mejora integral en la transitabilidad y el drenaje pluvial del sector.

Al llamado se presentó una sola oferta, correspondiente a la empresa Vecchio SRL, que podría estar a cargo de los trabajos una vez adjudicada la licitación.