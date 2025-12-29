Una Caja Mixta de Concordia moderna, actualizada y con gastos optimizados: uno de los grandes objetivos para 2026

Según se informó a 7Paginas, el objetivo principal de la gestión es adecuar la Caja Mixta a la nueva realidad financiera, impulsando una renovación integral de su actividad. Entre las medidas previstas se destacan el relanzamiento de la tarjeta de crédito, el fortalecimiento del trabajo conjunto con comercios de la ciudad y la implementación de mayores mecanismos de control y ordenamiento, en sintonía con las políticas que el Municipio viene desarrollando en sus distintas áreas.

La optimización del gasto público es otro de los ejes centrales del proceso de actualización. En ese sentido, se dispuso la designación de los concejales Eliana Lagraña y Felipe Sastre como vocales del Directorio de la entidad, funciones que desempeñarán de manera ad honorem. Estas designaciones serán elevadas al Concejo Deliberante para su correspondiente tratamiento y ratificación.

Cabe recordar que la Caja Municipal de Préstamos posee una composición accionaria mixta: el 50% del capital pertenece a la Municipalidad de Concordia, mientras que el restante 50% corresponde a capitales privados que operan con la institución, entre ellos organizaciones como la UOEMC y el Sindicato de Luz y Fuerza.

Desde el Ejecutivo municipal subrayan que la modernización de la Caja Mixta busca no solo mejorar su eficiencia y transparencia, sino también consolidarla como una herramienta financiera actualizada, capaz de acompañar el desarrollo económico local y brindar mayores beneficios tanto a los trabajadores como a los comercios de la ciudad.