Una camioneta con pedido de secuestro en Chajarí fue localizada en Concordia

En horas del mediodía de este sábado, personal de la Comisaría Quinta de Concordia intervino en un llamativo procedimiento que derivó en el secuestro de una camioneta con pedido judicial vigente emitido por un Juzgado de la ciudad de Chajarí.

Según lo informado a 7Paginas, el operativo se llevó a cabo tras un aviso recibido por la Sala de Comando Radioeléctrico, que comisionó a los efectivos hacia las inmediaciones de calles Los Ceibos y Tala, donde se encontraban dos camionetas con placas físicas exhibiendo el mismo número de dominio.

Una vez en el lugar, los funcionarios identificaron al poseedor de ambos vehículos y procedieron a realizar las verificaciones correspondientes. El resultado arrojó que una de las camionetas coincidía correctamente con el dominio colocado, mientras que la otra tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de Chajarí.

Ante la situación, se informó de inmediato al fiscal en turno, Dr. Arias, quien ordenó el secuestro del vehículo involucrado y la aprehensión del poseedor, por el supuesto delito de receptación sospechosa.

La camioneta quedó a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa para determinar el origen del rodado y las circunstancias en que llegó a Concordia.