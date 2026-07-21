Una camioneta con un menor a bordo despistó y cayó desde un puente en zona rural del departamento Federación

Un susto de proporciones se vivió durante la tarde de este lunes en la zona rural del departamento Federación, cuando una camioneta volcó y cayó al cauce del arroyo Sarandí sobre la Ruta Provincial 1. A pesar de la gravedad del impacto y de que en el habitáculo viajaba un niño, todos los ocupantes resultaron ilesos.

El siniestro vial requirió la inmediata intervención de personal policial de la jurisdicción, que acudió al lugar para asistir a los involucrados y determinar las causas del accidente.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el vehículo involucrado es una camioneta pick-up Mitsubishi conducida por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer adulta y un menor de edad. Todos los ocupantes están domiciliados en Colonia Santa María.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades en el lugar del hecho, el rodado circulaba en sentido hacia la ciudad de Chajarí. Aproximadamente 50 metros antes de ingresar al primer puente que cruza el arroyo Sarandí, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó el despiste de la calzada y el posterior vuelco hacia el interior del lecho del curso de agua.

Solo daños materiales

Pese al fuerte impacto y las características del vuelco en una zona de altura y cauce de agua, se confirmó que ninguno de los tres integrantes de la familia sufrió lesiones.

Con el trabajo de las fuerzas de seguridad y el auxilio correspondiente, la camioneta pudo ser retirada del interior del arroyo. Las actuaciones policiales continuaron en el lugar para establecer las pericias técnicas que determinen el motivo por el cual el conductor perdió la estabilidad del vehículo.