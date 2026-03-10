Una camioneta de un comercio de Concordia protagonizó un accidente en la Autovía Artigas

Según se informó a 7Paginas, personal policial de la Subcomisaría La Clarita intervino en el lugar tras el choque entre un camión y una camioneta que circulaban en el mismo sentido.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un camión Ford Cargo perteneciente a una empresa avícola, conducido por un hombre de 32 años domiciliado en la ciudad de San José, y una camioneta Toyota Hilux, guiada por un hombre de 40 años oriundo de Concordia, vehículo que pertenecería a un reconocido comercio de esa ciudad.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, ambos vehículos transitaban en sentido Norte–Sur cuando se produjo el impacto.

Afortunadamente, como consecuencia del siniestro solo se registraron daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, se indicó que el tránsito en la autovía no se vio interrumpido, ya que los vehículos pudieron ser retirados de la calzada sin mayores complicaciones.